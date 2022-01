Corriere dello Sport, Chiesa verrà riscattato indipendentemente dalle condizioni, la Juve ha deciso

Chiesa si é operato. Si riparte verso il lungo percorso di recupero che durerà circa 7 mesi. La sua stagione si é chiusa in anticipo. Numeri che non permettono di soddisfare due delle tre condizioni previste per rendere automatico il riscatto dalla Fiorentina da parte della Juve. Tre sono le condizioni: che la Juve si piazzi nelle prime 4 in classifica, che Chiesa disputi almeno il 60% delle partite, che Chiesa realizzi almeno 10 gol. Due delle tre possibilità sono già evaporate. Resta la qualificazione, nel caso in cui i bianconeri fallissero il traguardo, il riscatto potrebbe tornare in discussione ma soltanto formalmente. La Juve aveva già deciso di riscattare Chiesa. Non ci saranno sorprese. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

