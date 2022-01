Corriere dello Sport “provoca”: “La Fiorentina sembra sia diventata la succursale della Juve”

Se fino a domenica l’operazione Vlahovic era considerata irrealizzabile proprio per via dei conti, oggi il tentativo in extremis si impone: la raccolta della somma in grado di ammorbidire la Fiorentina, che sembra diventata la succursale della Juve (Chiesa, Bernardeschi), non procede spedita e i tempi sono strettissimi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

