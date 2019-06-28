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Corriere dello Sport, Castrovilli chiave per far arrivare De Paul alla Fiorentina

Da Udine puntano con insistenza Castrovilli, il centrocampista ventiduenne reduce da due stagioni alla Cremonese: possibile che diventi lui l’occasione giusta, qualora Montella, dopo la prima settiman...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 12:54
Corriere dello Sport, Castrovilli chiave per far arrivare De Paul alla Fiorentina -
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Da Udine puntano con insistenza Castrovilli, il centrocampista ventiduenne reduce da due stagioni alla Cremonese: possibile che diventi lui l’occasione giusta, qualora Montella, dopo la prima settimana di ritiro dia il via libera, per parlare di Rodrigo De Paul, l’esterno offensivo argentino che tanto piace da tempo alla Fiorentina.

Corriere dello Sport

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