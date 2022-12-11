Corriere dello Sport, Bonaventura la chiave della Fiorentina, vicina la firma sul rinnovo fino al 2024

Bonaventura è il leader della Fiorentina

Jack Bonaventura secondo il Corriere dello Sport è la chiave di volta per il cambio modulo ovvero il 4-2-3-1. Il ragazzo è il presente della Fiorentina è un vero leader. Ma il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina, infatti è vicina la firma sul rinnovo fino al 2024.

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