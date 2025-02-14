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Corriere dello Sport: “Beltran al posto di Kean, Palladino vede Zaniolo esterno. Gud ‘falso nove’?”

Diverse le opzioni su cui sta ragionando Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 08:26
Corriere dello Sport: “Beltran al posto di Kean, Palladino vede Zaniolo esterno. Gud ‘falso nove’?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Palladino sta valutando diverse opzioni per sopperire all'assenza di un centravanti puro nella Fiorentina. La prima scelta ricade su Beltran, arrivato a Firenze come attaccante ma trasformato in trequartista e persino esterno di centrocampo. Tuttavia, le sue origini da punta potrebbero tornare utili, soprattutto contro il Como.

In alternativa, si considera Zaniolo, che potrebbe garantire profondità e fisicità all'attacco, nonostante un'interpretazione diversa del ruolo. Il tecnico ha provato l'ex Atalanta come riferimento offensivo negli allenamenti e il suo recente ingresso positivo a San Siro lo rende una soluzione concreta. Anche se, nella testa dell'allenatore della Fiorentina, l'ex Roma è più un alter ego di Folorunsho che una punta centrale. Infine, l'ipotesi Gudmundsson apre alla possibilità di un "falso nove", mentre l'idea di aggregare Caprini potrebbe essere una mossa a sorpresa. Per ora, però, la priorità resta Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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