Corriere dello Sport: “Beltran al posto di Kean, Palladino vede Zaniolo esterno. Gud ‘falso nove’?”
Diverse le opzioni su cui sta ragionando Palladino
Palladino sta valutando diverse opzioni per sopperire all'assenza di un centravanti puro nella Fiorentina. La prima scelta ricade su Beltran, arrivato a Firenze come attaccante ma trasformato in trequartista e persino esterno di centrocampo. Tuttavia, le sue origini da punta potrebbero tornare utili, soprattutto contro il Como.
In alternativa, si considera Zaniolo, che potrebbe garantire profondità e fisicità all'attacco, nonostante un'interpretazione diversa del ruolo. Il tecnico ha provato l'ex Atalanta come riferimento offensivo negli allenamenti e il suo recente ingresso positivo a San Siro lo rende una soluzione concreta. Anche se, nella testa dell'allenatore della Fiorentina, l'ex Roma è più un alter ego di Folorunsho che una punta centrale. Infine, l'ipotesi Gudmundsson apre alla possibilità di un "falso nove", mentre l'idea di aggregare Caprini potrebbe essere una mossa a sorpresa. Per ora, però, la priorità resta Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport.