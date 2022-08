Corriere dello Sport, Barak, l’obbligo di riscatto scatta se gioca il 50% delle partite in questa stagione 

Sarà il regalo per celebrare quello che, a suo modo, potrebbe essere uno storico approdo ai gironi di Conference League oppure, nello scenario peggiore, un premio di consolazione qualora il playoff con il Twente non dovesse andar bene.

Sta di fatto che entro le prossime 48 ore Antonin Barak diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Ormai non ci sono più dubbi, alla luce dell’ultimo contatto di martedì che ha chiuso definitivamente la trattativa tra viola e Verona. La quadra del cerchio è stata trovata sulla base di un prestito onero- so con diritto di riscatto a 10 milioni di euro (più altri 2 di bonus) ma con la possibilità di tramutare l’accordo in obbligo qualora il ceco dovesse giocare almeno il 50% delle potenziali gare che avrà in stagione la squadra di Italiano. Da venerdì, giorno in cui la mezzala è attesa a Firenze per visite e firma, la palla passerà al tecnico viola che tanto ha premuto pur di avere in dote un centrocampista che avesse fiuto del gol e cambio di passo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCONTRI IN OLANDA TRA I TIFOSI DELLA FIORENTINA E QUELLI DEL TWENTE, IL VIDEO DELLA VIOLENZA TRA I DUE GRUPPI