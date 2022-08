Corriere dello Sport, Barak-Fiorentina fumata bianca entro 48 ore, oggi vertice con il Verona 

L’accelerata decisiva per arrivare ad Antonin Barak potrebbe arrivare già oggi, quando è in programma l’ennesimo (e a questo punto decisivo) vertice tra la Fiorentina e il Verona per parlare del centrocampista, da ieri messo ufficialmente fuori squadra da Gabriele Cioffi.

Un’idea su come impostare l’affare-Barak, a dire il vero, è ben chiara da tempo: prestito oneroso sulla base di 2 milioni di euro più un diritto di riscatto che, con tutta probabilità, si aggirerà attorno ai 12 (di più, dunque, rispetto al primo intendimento della Fiorentina, che inizialmente si era spinta fino a 10). La mezzala, se non ha già le valige pronte, poco ci manca: in casa viola le bocche restano cucite ma la sensazione è che la trattativa entro le prossime 48 ore andrà in porto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

