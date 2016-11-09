Corriere dello Sport: Badelj va via, sarà il regalo del Milan per Montella a gennaio

Dopo le parole del procuratore del centrocampista croato, adesso per il Corriere dello Sport Badelj sarà il primo regalo della nuova proprietà rossonera

Dopo le parole dei giorni scorsi del procuratore di Milan Badelj che sparava a zero sulla Fiorentina: "È superiore agli altri giocatori della Fiorentina, andrà via da Firenze, fischiate Cognigni e la società viola, non Badelj". La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi parla proprio di Badelj verso il Milan, il quotidiano titola "Milan, regalo cinese" e sottotitolo "l'agente del croato conferma, il Milan è la prima opzione". Per il quotidiano romano quindi il centrocampista viola è sempre più vicino al Milan per gennaio...