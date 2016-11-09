Corriere dello Sport: Badelj va via, sarà il regalo del Milan per Montella a gennaio
Dopo le parole del procuratore del centrocampista croato, adesso per il Corriere dello Sport Badelj sarà il primo regalo della nuova proprietà rossonera
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2016 01:07
Dopo le parole dei giorni scorsi del procuratore di Milan Badelj che sparava a zero sulla Fiorentina: "È superiore agli altri giocatori della Fiorentina, andrà via da Firenze, fischiate Cognigni e la società viola, non Badelj". La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi parla proprio di Badelj verso il Milan, il quotidiano titola "Milan, regalo cinese" e sottotitolo "l'agente del croato conferma, il Milan è la prima opzione". Per il quotidiano romano quindi il centrocampista viola è sempre più vicino al Milan per gennaio...