Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha commentato la vittoria della Juventus sulla Fiorentina per 1-0. “Ha difeso bene, è stata sorretta dalla buona sorte quando Nzola (sfortunato) ha murato Beltran come se fosse uno stopper, non un centravanti“. Nzola dunque si è reso protagonista in negativo per aver murato il tiro del giocatore argentino con Szczesny fuori posizione.

