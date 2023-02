Corriere dello Sport: “Anticipato il riscatto di Barak, il Verona ha fatto uno sconto di 5 milioni”

Quelle che invece sono variate (ma al ribasso) sul fronte Barak, che da ieri è a tutti gli effetti un giocatore viola al 100%. La società di Commisso ha infatti esercitato prima del tempo il diritto di riscatto (che ancora non si era tramutato in obbligo) garantendo al Verona per il ceco 5 milioni di euro, rispetto ai 10 pattuiti la scorsa estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

