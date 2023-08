Corriere dello Sport, addio Amrabat in stand by, il tempo stringe ma la Fiorentina continua a chiedere 30 milioni 

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la questione Sofyan Amrabat è diventata ingarbugliata. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di rivederlo a pochi giorni della fine del mercato ancora in maglia viola anche se il suo desiderio è chiaro.

La Fiorentina non fa sconti, chiede ancora 30 milioni per il centrocampista. Offerte concrete fino ad oggi non ci sono state, a gennaio era stato respinto il Barcellona. Sul ragazzo si erano fatte avanti due formazioni di Premier: il West Ham e lo United, con preferenza del calciatore per i Red Devils ma offerta vera e propria solo dei primi. Ma con poco tempo a disposizione ora potrebbe accadere di tutto: che gli Hammers alzino l’offerta, che Ten Hag (che ha già avuto Amrabat all’Utrecht) convinca i propri dirigenti ad affondare, oppure che il marocchino resti alla Fiorentina.

