Corriere dello Sport: "30 milioni per Nico? Non bastano, la Fiorentina ne chiede di più"

Finché non chiude per Gudmundsson, Nico non si muove

La Juventus ha mantenuto intatto il budget inizialmente destinato al sogno di ingaggiare Koopmeiners, resistendo alla tentazione di usarlo per altri obiettivi, come l'acquisto di Douglas Luiz o Todibo. I 30 milioni offerti recentemente alla Fiorentina per Nico Gonzalez provengono invece dalle cessioni dei giovani Soulé e Huijsen. Tuttavia, la Fiorentina richiede una cifra più alta (tra 35 e 40 milioni) e non è disposta a vendere Gonzalez finché non chiuderà per Gudmundsson, seguendo le direttive di Commisso. Il Genoa, a sua volta, libererebbe Gudmundsson solo trovando un sostituto adeguato, creando un complesso triangolo di trattative.

La Juventus, nonostante queste difficoltà, continua a monitorare l'alternativa Galeno, con il Porto disposto a negoziare. Thiago chiede un titolare per la fascia prima della partita contro il Como, mentre per un'altra ala potrebbe esserci tempo fino alla fine del mercato il 30 agosto. La squadra affronta anche un problema numerico, con solo 19 giocatori disponibili nell'ultima amichevole, un rischio significativo considerando le cinque competizioni che dovrà affrontare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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