CorFio, Gattuso farà un tentativo per far restare Milenkovic. Idea Maksimovic. Sottil verso il rilancio?

Nella sua carriera Gattuso ha scelto quasi sempre il 4-3-3 o 4-2-3-1. Questo richiede interpreti particolari. Portiere in primis. Il neo tecnico viola ama avere un numero 1 capace di far ripartire l’azione, avrebbe fatto intendere preferire un portiere diverso da Dragowski. In difesa rivoluzione. Pezzella destinato all’addio come Milenkovic anche se il mister vorrebbe fare un tentativo. Maksimovic va tenuto d’occhio. E poi i terzini Hysaj e Spinazzola. Uno dei due mediani potrebbe essere Amrabat. Potrebbero restare Callejon e Sottil ma servono titolari. Politano è un’ipotesi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

