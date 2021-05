Gazzetta, Fiorentina su Politano, Sensi ed Hysaj. Ribery l’arma extra. Vlahovic l’intoccabile

Gattuso sta preparando il suo primo blitz fiorentino. Non ci sarà una rivoluzione totale ma un profondo rinnovamento. Uno dei reparti da ridisegnare è l’attacco. Vlahovic ovviamente non si tocca. Il gioiello serbo è incedibile. Su Ribery resta aperto il dialogo. Il nuovo allenatore non gli ha chiuso la porta. Sarebbe un’arma extra. Gattuso vuole un attaccante esterno affidabile dal punto di vista tecnico e fisico. Uno dei nomi fatti è Politano. Dragowski non è sicuro della conferma. Pezzella dovrebbe accasarsi in Spagna, Milenkovic se ne andrà sicuramente. La Fiorentina ripartirà da Quarta. Poi del Napoli potrebbe arrivare Hysaj. Da valutare Caceres. Il nuovo tecnico viola è deciso a rilanciare Amrabat e Castrovilli. Resterà anche Bonaventura. Difficile che il Napoli si liberi di Demme. La società viola sta seguendo Sensi. Ed inoltre Torreira. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA, CALLEJON E GLI ALTRI SENATORI: ECCO LE GARANZIE DELLA FIORENTINA DI GATTUSO