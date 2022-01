CorFio, Amrabat destinato a non tornare a Firenze: in pressing il Torino di Juric, Cagliari scartato

Sofyan Amrabat, oggi in Marocco, per disputare la Coppa America con la sua Nazione, probabilmente non farà più ritorno a Firenze. È nei giocatori in partenza, l’intesa con il Cagliari sembra già esserci ma a lui non piace la destinazione sarda. Il Torino, per ora, è la squadra che può accontentare tutti, la Fiorentina vorrebbe una cessione titolo definitivo ma al massimo otterrà un prestito con obbligo di riscatto. Juric vuole riabbracciare il suo pupillo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, FOURNEAU IN CAMPO E MASSA AL VAR, QUESTA LA DESIGNAZIONE PER FIORENTINA-UDINESE