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I convocati della Fiorentina per il Real Madrid, fuori ancora Saponara, ci sono Pezzella e Mati Fernandez

Domani la Fiorentina incontra il Real Madrid, questi i giocatori viola in partenza per la Spagna scelti da Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 23:14
I convocati della Fiorentina per il Real Madrid, fuori ancora Saponara, ci sono Pezzella e Mati Fernandez - Stefano Pioli allenamento Fiorentina
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La lista dei convocati di Stefano Pioli della Fiorentina per la partita di domani contro il Real Madrid. Questi i giocatori i giocatori in partenza per Madrid:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski , Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Mati Fernandez, Milenkovic, Olivera, Hristov, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout , Vitor Higo, Zekhnini

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