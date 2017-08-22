I convocati della Fiorentina per il Real Madrid, fuori ancora Saponara, ci sono Pezzella e Mati Fernandez
Domani la Fiorentina incontra il Real Madrid, questi i giocatori viola in partenza per la Spagna scelti da Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 23:14
La lista dei convocati di Stefano Pioli della Fiorentina per la partita di domani contro il Real Madrid. Questi i giocatori i giocatori in partenza per Madrid:
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski , Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Mati Fernandez, Milenkovic, Olivera, Hristov, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout , Vitor Higo, Zekhnini