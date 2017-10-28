I convocati della Fiorentina per Crotone, Thereau resta a Firenze per curarsi, Saponara ancora fuori
I convocati viola per Crotone-Fiorentina diramati dalla società viola sul proprio sito ufficiale:Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2017 13:36
I convocati viola per Crotone-Fiorentina diramati dalla società viola sul proprio sito ufficiale:
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Bababcar, Laurini, lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau *, Veretout, Vitor Hugo.
*Thereau seguirà la squadra a Crotone per proseguire le cure ma non sarà disponibile per la gara.