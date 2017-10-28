Labaro Viola

I convocati della Fiorentina per Crotone, Thereau resta a Firenze per curarsi, Saponara ancora fuori

I convocati viola per Crotone-Fiorentina diramati dalla società viola sul proprio sito ufficiale:Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2017 13:36
I convocati della Fiorentina per Crotone, Thereau resta a Firenze per curarsi, Saponara ancora fuori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
News
Fiorentina
Crotone
Pioli
Saponara
Thereau
Condividi

I convocati viola per Crotone-Fiorentina diramati dalla società viola sul proprio sito ufficiale:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Bababcar, Laurini, lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau *, Veretout, Vitor Hugo.

*Thereau seguirà la squadra a Crotone per proseguire le cure ma non sarà disponibile per la gara.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok