Convenzione stadio Franchi, accordo tra Nardella e Joe Barone per ulteriore proroga di un anno
E' della giornata di oggi la notizia secondo la quale ACF Fiorentina e Comune di Firenze, rispettivamente nelle persone del direttore generale Joe Barone e Dario Nardella, avrebbero trovato un accordo...
E' della giornata di oggi la notizia secondo la quale ACF Fiorentina e Comune di Firenze, rispettivamente nelle persone del direttore generale Joe Barone e Dario Nardella, avrebbero trovato un accordo circa l'ulteriore proroga di un anno della convezione avente ad oggetto l'utilizzo dello stadio Artemio Franchi per le partite casalinghe della Fiorentina. Nel frattempo, si apprende, rimane fissata per lunedì prossimo, sette marzo, la data dell'annuncio del vincitore del concorso internazionale per il progetto di ristrutturazione dell'intero impianto sportivo. Una mossa strategica, quella della Fiorentina, che così facendo avrà modo di beneficiare di più tempo prima di valutare l'effettiva riqualificazione dello stadio.
SCONCERTI: ''FISCHI A VLAHOVIC? LO APPLAUDIREI! HA FATTO FARE L'AFFARE MIGLIORE DELLA STORIA DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/sconcerti-fischi-a-vlahovic-lo-applaudirei-ha-fatto-fare-laffare-migliore-della-storia-della-fiorentina/167191/