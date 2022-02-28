Convenzione stadio Franchi, accordo tra Nardella e Joe Barone per ulteriore proroga di un anno

E' della giornata di oggi la notizia secondo la quale ACF Fiorentina e Comune di Firenze, rispettivamente nelle persone del direttore generale Joe Barone e Dario Nardella, avrebbero trovato un accordo...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2022 17:39

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