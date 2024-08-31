Contro il Monza Palladino si affida ancora a Kean, occasione per Adli dall'inizio?

Il tecnico viola contro il Monza potrebbe praticare un mini turnover visti anche i 120 minuti giocati dai suoi in Conference

Passata la paura dei play-off di Conference con un super De Gea a spingere i compagni al girone, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato dove cerca la prima vittoria stagionale. I viola, rigori a parte contro la Puskas Akademia, hanno pareggiato tutte le gare ufficiali disputate sin qui. Al Franchi arriva il Monza di Alessandro Nesta, squadra nuova dopo l’era Raffaele Palladino, oggi sulla panchina dei toscani. I brianzoli hanno raccolto un solo punto in due giornate non riuscendo ancora a trovare il gol. Entrambe proveranno a dare una svolta prima per arrivare alla sosta per le nazionali con maggiore serenità.

Visto il grossi dispendio di energie contro la Puskas Akademia, Palladino potrebbe far riposare qualche titolare. Il tecnico ritrova Pongracic dopo la squalifica. Ancora indisponibile, invece, Gudmundsson. Davanti Kouamé e l'ex Colpani alle spalle di uno tra Beltran e Kean. Potrebbe fare il suo esordio in viola anche l'ultimo arrivato, Adli. Nesta recupera Sensi, ma difficilmente vedremo in campo dall'inizio l'ex Inter. Gli unici dubbi riguardano l'attacco dove Mota e Vignato si giocano un posto da titolare sulla trequarti al fianco di Maldini. Ballottaggio anche tra Djuric e Petagna, col primo favorito.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano - Quarta, Pongracic, Ranieri - Dodo, Mandragora, Richardson, Biraghi - Colpani, Kouamé - Kean. All. Palladino.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Turati - Izzo, Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos - Maldini, Mota - Djuri?. All. Nesta.

Lo riporta repubblica.it

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