Contro il Cagliari Italiano ha le scelte obbligate: giocherà Kayode a destra e Parisi a sinistra

La Fiorentina è tornata ad allenarsi nella mattinata di ieri al Viola Park dopo il pareggio ottenuto a Frosinone e il giorno libero concesso alla squadra da Italiano. Domani (fischio d’inizio alle 20.45) Nico Gonzalez e compagni sfideranno il Cagliari di Claudio Ranieri al Franchi, con il tecnico romano che tornerà a Firenze da ex. Italiano sta riflettendo sulla formazione da mandare in campo contro i sardi. Il ballottaggio sul centravanti è ancora aperto, uno tra Nzola e Beltran sarà in campo dal primo minuto mentre l’altro andrà in panchina, pronto eventualmente ad entrare a gara in corso. Entrambi sono ancora a caccia del primo gol stagionale. Per quanto riguarda i terzini le scelte sembrano obbligate, complici le assenze di Dodò e Biraghi. A destra Kayode e a sinistra Parisi. Ancora titolare Nico Gonzalez, trascinatore della squadra, mentre resta da capire chi sarà l’altro attaccante esterno. Oggi ci sarà la rifinitura, in programma alle 10.30. Lo scrive La Nazione

