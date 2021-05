Contro il Cagliari, probabile formazione: Quarta ancora in panchina, dubbio Ribery, pronto Kouame

Nessuno stravolgimento di formazione, anche perchè manca ancora un piccolo ma fondamentale passo per certificare la salvezza tramite la matematica. Iachini pensa al 3-5-2 con la stessa linea difensiva vista con la Lazio. Dunque Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti al portiere Dragowski. Ancora in panchina Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar in versione regista con Amrabat e Bonaventura ai fianchi. In attacco da valutare le condizioni di Ribery che non è al meglio a causa dei postumi dopo la gara con la Lazio. Se non dovesse farcela ci sarà Kouame. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, JURIC HA DETTO UN ALTRO NO ALLA FIORENTINA, VIOLA CON DECISIONE SU GATTUSO