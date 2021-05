Tuttosport, Juric ha detto un altro no alla Fiorentina, viola con decisione su Gattuso

Juric sa di piacere a molti club: Napoli, Fiorentina, Torino e Atalanta se mai clamorosamente dovesse andar via Gasperini per una big. Per vari motivi la Fiorentina ha intanto incassato un altro no da Juric, come nel 2020: e sta puntando con decisione Gattuso, Juric è un nome al vaglio anche del Napoli, non a caso. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, IACHINI PRONTO A LASCIARE. FIORENTINA IN PRESSING SU GATTUSO, CONTATTI INTENSIFICATI