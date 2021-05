CorSport, Iachini pronto a lasciare. Fiorentina in pressing su Gattuso, contatti intensificati

Iachini, la valigia è già pronta ed è piena di riconoscenza, stima e consapevolezza. Iachini ormai a un passo dalla conquista della salvezza, sta per terminare il suo lavoro a Firenze. Lo ribadisce lui stesso mentre di pari passo in viola cresce la voglia di ricominciare da Rino Gattuso che è ancora sotto contratto con il Napoli ma lascerà il club. I contatti fra le parti nelle ultime ore si sono rafforzati e in pressing è scesa direttamente la proprietà viola. Prima però c’è da chiudere la pratica salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORFIO, COMMISSO PUNTA SU GATTUSO: PRONTO BIENNALE A 2 MILIONI, AVRÀ GARANZIE SUL MERCATO