CorFio, Commisso punta su Gattuso: pronto biennale a 2 milioni, avrà garanzie sul mercato

Rino Gattuso e la Fiorentina sempre più vicini. Con la squadra in cerca della salvezza aritmetica, Commisso ha rotto gli indugi per il nuovo allenatore: l’accordo (biennale) con l’attuale tecnico del Napoli sembra davvero a un passo. In oggetti la Fiorentina si era già mossa qualche settimana fa, ma dopo l’iniziale disponibilità era seguita una sospensione figlia di divergenze, anche e soprattuto tecniche. Più o meno in quei giorni i viola avevano preso informazioni anche su De Zerbi, ma oltre a identici ostacoli la concorrenza dello Shakhtar è stata probabilmente fin da subito insuperabile. Ecco perchè alla fine Commisso si è convinto della scelta di Gattuso, preferita rispetto all’alternativa Juric sostenuta in società. Qualcuno si era momento se non potesse essere Fonseca, fresco svincolato della Roma, il nome a sorpresa ma l’intervento del presidente avrebbe convinto Gattuso: la squadra che verrà allestita sarà in linea con le convinzioni tecniche dell’allenatore. Rassicurazioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato. Gattuso porterebbe volentieri Hysaj e Politano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

