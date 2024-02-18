Contestazione Fiesole: "Meritiamo di più. Fuori le palle" poi alla società: "Bisogna spendere per vincere"

Scoppiata la contestazione dei tifosi della Fiorentina dopo il pareggio in casa contro l'Empoli per 1-1. Nel mirino squadra e società

Non è andata giù il pareggio in casa dell'Empoli ai tifosi della Fiorentina, a fine partita i tifosi viola nel settore ospiti si sono fatti sentire ed hanno cantato alla squadra i cori: "Meritiamo di più" "Noi vogliamo 11 leoni" e "Fuori le palle" ma c'è stato un coro anche contro la società: "Bisogna spendere per vincere". La squadra è rimasta tutta compatta sotto il settore per qualche minuto prima di lasciare il terreno di gioco e tornare negli spogliatoi dopo aver ascoltato tutti i cori fatti.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA IN CAMPO AD EMPOLI

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