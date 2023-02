Conference League, Jovic candidato come giocatore della settimana e Cabral per il gol più bello

Luka Jovic candidato al premio di giocatore della settimana dell’ultimo turno di UEFA Europa Conference League. L’attaccante serbo è stato protagonista di una doppietta nel netto successo della Fiorentina (0-4) sul campo del Braga. Gli altri candidati sono Trézéguet del Basaksehir, Marko Jankovic del Qarabag e Ángel Garcia dell’AEK Larnaca.

Ciro Immobile e Arthur Cabral (quello del momentaneo 0-3 al Braga) sono fra i candidati al premio di “gol della settimana” di UEFA Europa Conference League. Gli altri in nomination sono Thiago del Ludogorets, in rete contro l’Anderlecht e Leandro Andrade del Qarabag, in rete contro il Gent. A riportarlo è TMW.

Di seguito il post pubblicato attraverso il profilo Instagram ufficiale della Fiorentina:

