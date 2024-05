Con la quinta sconfitta di fila, la Fiorentina è la squadra italiana con più finali consecutive perse

La Fiorentina e un conto aperto con le finali. Purtroppo, dopo la sconfitta di ieri sera, la squadra viola raggiunge Torino e Atalanta in cima a una classifica decisamente triste, ovvero quella delle finali consecutive perse. In totale, sono ben 5 i trofei sfuggiti nell’ultimo atto per la Fiorentina negli ultimi 23 anni, dal trionfo in finale di Coppa Italia del 2001. Ahinoi, tra le tre squadre in vetta a questa classifica la Fiorentina è l’unica ad avere aperta questa striscia, con l’Atalanta che l’ha chiusa grazie alla vittoria dell‘Europa League la scorsa settimana. Per il Torino, invece, si tratta di una striscia negativa di 40 anni fa (dal 1980 al 1992).

Maggior numero di finali consecutive perse da un’italiana 5 Torino (1980-1992)

5 Atalanta (1987-2024)

5 Fiorentina (2001-aperta)

4 Inter (1965-1977)

4 Milan (1995-1999) — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 30, 2024

