Compagnoni: “Fiorentina ha svoltato la stagione, obiettivi alla portata. Ripartirei da Cabral”

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ed i prossimi impegni di campionato e nelle coppe. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mese di aprile? Sono tante partite e gli obiettivi della Fiorentina sono a portata di mano perchè secondo me la Fiorentina è la favorita sia con il Lech che con la Cremonese. Una stagione che è svoltata.

Vincere la Conference League? Sarebbe un successo arrivare in fondo alla Conference League perchè renderebbe la Fiorentina una squadra appetibile anche sul mercato. Abbiamo visto che entusiasmo c’è stato per la Roma nella scorsa stagione, è la terza coppa europea ma è pur sempre una competizione europea.

La stagione della Fiorentina? Il rendimento della Fiorentina è stato abbastanza singolare ma ci sono altri esempi come quello del Milan in Italia e del Liverpool in Inghilterra.

Cabral? Passi dal campionato svizzero a quello italiano e ci sta perdere fiducia quando non segni. A me è sempre piaciuto perchè lavora per la squadra anche senza qualità tecniche eccelse. Poi c’è Jovic che per me è una fortissima seconda punta ma con gli esterni a disposizione di Italiano rischierebbe di giocare con un 424.

Ripartire dall’attaccante brasiliano? Non è un errore ripartire con Cabral la prossima stagione. Mi interrogo se mettergli vicino Jovic o qualcun altro. Magari potrebbero cedere Jovic e prendere un attaccante di prospettiva come un Retegui della situazione.

Amrabat e Nico Gonzalez? Non forzerei la permanenza perchè la storia insegna. Se sei bravo la squadra puoi comunque migliorarla come è successo al Napoli in questa stagione. Se dovessero arrivare dai due 70 milioni e spendi bene questi soldi la squadra la rafforzi tanto.”

