Compagnoni esalta la Fiorentina: "Questo mercato la mette in lizza per un posto in Europa League"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina e mercato

Maurizio Compagnoni, celebre telecronista di Sky Sport, ha condiviso il suo punto di vista sul momento e sul calciomercato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: «L'avvio di questa sessione mi ha stupito in positivo. A seguito della scomparsa di Rocco Commisso temevo che la società potesse ridimensionare i propri piani, invece stiamo assistendo a una vera e propria accelerazione. Le risorse economiche stanziate dalla famiglia Commisso vengono valorizzate al meglio dalla gestione di Paratici».

Operazioni di spessore «Rimanere spiazzati di fronte a un investimento da 30 milioni per un calciatore come Atta, soprattutto dopo la perdita del patron, era inevitabile. A questo si aggiunge un ulteriore sforzo economico per Oulai: un mercato davvero di altissimo livello. Qualora la dirigenza dovesse centrare anche le ultime due operazioni in entrata, i viola si candidano a diventare l'autentica mina vagante del campionato».

La prova del nove per Grosso Riguardo alla guida tecnica affidata a Grosso, il giornalista esprime fiducia: «Ritengo sia all'altezza della piazza. Per il suo percorso in panchina questo rappresenta un passaggio cruciale: ha svolto un ottimo lavoro a Frosinone e si è ripetuto su livelli altissimi a Sassuolo. Adesso è chiamato al definitivo salto di categoria. Verificheremo se possiede la maturità per guidare un club di prima fascia come la Fiorentina o se la sua dimensione ideale resti quella della provincia, ma le qualità per spingere in alto i viola ci sono tutte».

Prospettive e obiettivi di classifica «Un posizionamento in zona Europa League è assolutamente alla portata di questo organico. Per quanto riguarda la Champions occorrerà valutare quanti posti saranno disponibili, se quattro o cinque, e quale sarà la soglia punti necessaria, se sui 68 o decisamente più alta come in passato. In ogni caso, non ho dubbi sul fatto che la squadra possa lottare stabilmente per l'Europa».

Il profilo di Mastantuono «Avendo commentato le sue prestazioni in Champions League con la maglia del Real Madrid, posso confermare che possiede un potenziale straordinario. Unisce doti tecniche elevate, struttura fisica, fantasia e un gran piglio nell'uno contro uno. È consapevole dei propri mezzi e talvolta eccede nel leziosismo, motivo per cui deve imparare a sacrificarsi in fase di ripiegamento e mettere maggiore concretezza. Tuttavia, a Firenze è sbarcato un talento purissimo».

Il lavoro della dirigenza «L'operato di Paratici si sta rivelando eccellente. Il suo ingaggio a gennaio mi aveva lasciato qualche perplessità, ma non bisogna dimenticare ciò che ha saputo costruire ai tempi della Juventus con colpi come Vidal, Pirlo e Pogba a parametro zero. Sta allestendo un'ottima rosa: adesso la palla passa a Grosso e ai calciatori, ma al momento non vedo lacune evidenti nell'organico viola».