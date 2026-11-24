Comotto: "Vanoli non va esonerato, non si possono cambiare allenatori di continuo"

L'ex terzino ha difeso il tecnico viola dopo l'ennesimo disastro

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", l'ex difensore gigliato Gianluca Comotto ha analizzato la pesante sconfitta incassata ieri a Monza, soffermandosi in particolare sulla fragilità difensiva e sulle scelte societarie:

Le troppe reti subite e l'assenza di una linea chiara

«Oggi viene spontaneo guardare alla gara di ieri e dipingere tutto di nero; solitamente, dall'esterno, in questi momenti si prova a infondere un po' di fiducia. Sono statistiche destinate a migliorare non appena la squadra troverà la giusta quadra. Al di là degli aspetti puramente tattici, va sottolineato come da diverse stagioni si susseguano campagne acquisti da record senza però riuscire a venire a capo dei problemi».

I rimpianti per Italiano e Palladino e la gestione societaria

«Gli sbagli più gravi risalgono al passato, quando venivano duramente criticati tecnici come Palladino e Italiano, che si sono invece dimostrati profili di assoluto spessore, spesso osteggiati dagli stessi dirigenti. La situazione attuale è la diretta conseguenza di quella mancanza di stabilità. Gli interpreti cambiano continuamente: la scorsa stagione sono stati acquistati numerosi italiani a cifre elevate, quest'anno si è virato su molti stranieri. Quando manca una progettualità coerente, questi sono i risultati. Occorrono solidità ai vertici e una guida tecnica adeguata, altrimenti si finirà sempre per scaricare ogni responsabilità sui calciatori».

Il rendimento dei difensori e il confronto con il Monza di Juric

«Fermandosi a un'analisi superficiale direi che i nuovi innesti non giustificano l'investimento fatto, ma ribadisco che quando un intero meccanismo si inceppa è inevitabile. Ieri i giocatori brianzoli sembravano individualmente più forti, ma la realtà è diversa. Lo stesso Varela brilla perché esaltato da un impianto collettivo rodato. Juric è un allenatore preparato che, pur avendo faticato in alcune esperienze precedenti, riesce sempre a imprimere un'identità precisa e a rendere le sue formazioni riconoscibili. Oggi i nostri difensori appaiono meno validi del loro reale valore proprio perché manca un'organizzazione di base».

La mentalità da salvezza, Vanoli e la panchina di Fagioli