Comotto: "Vanoli non va esonerato, non si possono cambiare allenatori di continuo"
L'ex terzino ha difeso il tecnico viola dopo l'ennesimo disastro
Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", l'ex difensore gigliato Gianluca Comotto ha analizzato la pesante sconfitta incassata ieri a Monza, soffermandosi in particolare sulla fragilità difensiva e sulle scelte societarie:
Le troppe reti subite e l'assenza di una linea chiara
«Oggi viene spontaneo guardare alla gara di ieri e dipingere tutto di nero; solitamente, dall'esterno, in questi momenti si prova a infondere un po' di fiducia. Sono statistiche destinate a migliorare non appena la squadra troverà la giusta quadra. Al di là degli aspetti puramente tattici, va sottolineato come da diverse stagioni si susseguano campagne acquisti da record senza però riuscire a venire a capo dei problemi».
I rimpianti per Italiano e Palladino e la gestione societaria
«Gli sbagli più gravi risalgono al passato, quando venivano duramente criticati tecnici come Palladino e Italiano, che si sono invece dimostrati profili di assoluto spessore, spesso osteggiati dagli stessi dirigenti. La situazione attuale è la diretta conseguenza di quella mancanza di stabilità. Gli interpreti cambiano continuamente: la scorsa stagione sono stati acquistati numerosi italiani a cifre elevate, quest'anno si è virato su molti stranieri. Quando manca una progettualità coerente, questi sono i risultati. Occorrono solidità ai vertici e una guida tecnica adeguata, altrimenti si finirà sempre per scaricare ogni responsabilità sui calciatori».
Il rendimento dei difensori e il confronto con il Monza di Juric
«Fermandosi a un'analisi superficiale direi che i nuovi innesti non giustificano l'investimento fatto, ma ribadisco che quando un intero meccanismo si inceppa è inevitabile. Ieri i giocatori brianzoli sembravano individualmente più forti, ma la realtà è diversa. Lo stesso Varela brilla perché esaltato da un impianto collettivo rodato. Juric è un allenatore preparato che, pur avendo faticato in alcune esperienze precedenti, riesce sempre a imprimere un'identità precisa e a rendere le sue formazioni riconoscibili. Oggi i nostri difensori appaiono meno validi del loro reale valore proprio perché manca un'organizzazione di base».
La mentalità da salvezza, Vanoli e la panchina di Fagioli
«L'età media dei brianzoli non era affatto più alta rispetto a quella della Fiorentina; la differenza è che loro avevano lo spirito di chi lotta per non retrocedere e si batte su ogni contrasto, atteggiamento che manca ai viola poiché molti elementi hanno in mente traguardi differenti. Io resto contrario agli esoneri, perché a questo gruppo serve continuità: la scelta iniziale di puntare su Grosso poteva avere una logica, ma poi ci si è ritrovati a dover inseguire. Vanoli ha già fatto vedere di saper condurre la squadra fuori dalle acque agitate, ma ora serve trasmettere un sano timore allo spogliatoio per far comprendere che bisogna raccogliere punti salvezza. Per quanto riguarda Fagioli, non mi sembra che Oulaï gli sia superiore e, a parità di livello, tra uno straniero e un italiano io schiero sempre l'italiano. Avessimo in rosa un fuoriclasse assoluto capirei la sua esclusione, ma non mi pare proprio questo il caso».