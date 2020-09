Repubblica, Commisso e la missione rinnovi: Milenkovic, Chiesa e Pezzella, colloqui decisivi

La missione di Rocco Commisso è appena cominciata, scrive oggi Repubblica, e oltre al tavolo delle infrastrutture molto dovrà accadere anche su quello sportivo. A partire dai contratti in scadenza quelli di Pezzella, Milenkovic e Chiesa. Il presidente in agenda ha inserito anche i loro nomi per colloqui risolutivi. Illustrare il progetto dei viola, l’ambizione di tornare in Europa la voglia di tenere mi migliori talenti per poi inserire altra qualità anno dopo anno. Questo è l’anno della vera partenza di Commisso.

Molto del futuro da costruire passa da Milenkovic e Chiesa. Il contratto scade nel giugno 2022. Meno di due anni col rischio che il prezzo dei loro cartellini crolli nei prossimi mesi. Milenkovic ha richieste in premier ed in Italia dove Pioli lo vorrebbe. Iachini ha chiesto di non smantellare la difesa, punto di forza di questa squadra. Il Milan in caso di cessione di Paquetà potrebbe tornare alla carica. Qualcosa come 30 milioni di euro che potrebbero mettere in crisi i viola.

