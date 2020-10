CorFio, Commisso ha caricato di responsabilità la Fiorentina: tutti sono finiti sotto esame

Rocco Commisso ha bene in testa il concetto di pressione. Del per far funzionare un impero come il suo, non se ne può fare a meno. Così dopo il brutto ko rimediato con la Sampdoria, il presidente ha voluto mettere un bel carico sulla famiglia viola. Soltanto per i giocatori della prima squadra la Fiorentina oggi spende 55 milioni di euro. Un dato che ha riportato i viola nel gruppo delle “sette sorelle”. Una gara che ha lasciato il segno. Non a caso prima delle dichiarazioni dell’altra sera, Rocco si era fatto sentire anche col gruppo. Nessuna sfuriata, sia chiaro, ma un richiamo alla responsabilità sì. Lo stesso recapitato a chi ha costruito la squadra e a chi, Iachini, la deve guidare. Sono tutti sotto esame. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

