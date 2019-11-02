Commisso: "Voglio pagare zero l'area Mercafir perché investirò 500 milioni per Firenze. Ci saranno anche hotel e negozi"

di Flavio OgnissantiRocco Commisso ha parlato in conferenza stampa, queste le parole del patron della Fiorentina in merito al nuovo stadio:"Lo stadio entro 47 mesi contando da ottobre 2019, l'ho detto...

di Flavio Ognissanti

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa, queste le parole del patron della Fiorentina in merito al nuovo stadio:

"Lo stadio entro 47 mesi contando da ottobre 2019, l'ho detto anche al Sindaco Nardella e lo ripeto oggi.

Prezzo giusto per il terreno dello stadio? Deve essere zero (ride ndr) perché noi investiremo in totale 500 milioni, sarà il più grande investimento nella storia di Firenze. Se qualcuno investe così tanto deve ricevere qualcosa in cambio della città per incentivare noi a investire. Se il prezzo non sarà giusto non lo farò alla Mercafir

Non faremo solo lo stadio ma anche alberghi, negozi e store nell'area del nuovo stadio, soldi che serviranno per la Fiorentina.

30 milioni per l'area Mercafir? No, sono tanti. In totale sono 15 ettari che avremmo a disposizione e devono essere pagati al prezzo giusto.

Si fida di Nardella? Non voglio fare critiche al sindaco e a nessun'altro. Se le cose in futuro non vanno come voglio critiche.

Il nuovo stadio sarà più grande e costerà di più di quello della Juventus se me lo lasciano fare."

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