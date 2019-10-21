Commisso venerdì è atteso a Firenze. Ecco tutti i suoi appuntamenti

Il Corriere Fiorentino ha scritto di come Rocco Commisso è atteso per venerdì. Domani sarà al Franchi per Fiorentina-Lazio. Il proprietario viola incontrerà Nardella per la questione stadio e per ripe...

Il Corriere Fiorentino ha scritto di come Rocco Commisso è atteso per venerdì. Domani sarà al Franchi per Fiorentina-Lazio. Il proprietario viola incontrerà Nardella per la questione stadio e per ripetere il concetto di velocità. Barone sta procedendo per portare avanti la questione, Commisso vorrà sapere gli sviluppi. In agenda c'è poi anche un incontro con Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli e con la famiglia Guicciardini Corsi Salviati da cui la Fiorentina ha comprato i terreni per il nuovo centro sportivo. Commisso è probabile che sia presente anche a Cesena domenica alle 12.30 alla Supercoppa che le Women giocheranno così come non è da escludere una sua presenza il giorno seguente allo stesso appuntamento ma della Primavera.