Commisso: "Tre le opzioni per il nuovo stadio. Se servono 10 anni lascio perdere. Per il centro sportivo..."
Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Rocco Commisso sul nuovo stadio: "I nodi cruciali ora sono proprio il nuovo stadio ed il nuovo centro sportivo. Per lo stadio ci son sempre tre ipotesi: s...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 10:13
Queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Rocco Commisso sul nuovo stadio: "I nodi cruciali ora sono proprio il nuovo stadio ed il nuovo centro sportivo. Per lo stadio ci son sempre tre ipotesi: stadio nuovo, restyling del Franchi o raderlo al suolo e costruirci sopra un nuovo impianto. In Italia gli stadi sono cattedrali ma anche in Inghilterra sono stati rifatti, la vita scorre. Se devo aspettare dieci anni lascio perdere. Presto acquisteremo terreni per costruire il centro sportivo".