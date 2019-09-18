Commisso: "Tornerò tra un mese. Per lo stadio nè io nè Nardella vogliamo aspettare 10 anni"

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a Lady Radio prima di ripartire per gli Stati Uniti: "In questi mesi sono venuto a Firenze 3-4 volte, ora devo tornare in America perchè devo occuparmi di...

Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso a Lady Radio prima di ripartire per gli Stati Uniti: "In questi mesi sono venuto a Firenze 3-4 volte, ora devo tornare in America perchè devo occuparmi di Mediacom. Spero di tornare tra un mese. Stiamo lavorando per lo stadio ma serve tempo. Con l'Atalanta non possiamo ripetere la partita contro il Genoa. Se non fosse stato per gli episodi arbitrali contro il Napoli avevamo minimo pareggiato. La classifica non mi preoccupa, con il tempo possiamo solo migliorare. Montella ha la mia piena fiducia, mi sta ripagando, si è visto contro la Juventus. Ieri con il sindaco Nardella non abbiamo parlato di stadio ma io non posso aspettare dieci anni, anche lui vuole velocizzare le cose".