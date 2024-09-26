Commisso su Vlahovic: “Non avevamo altra scelta, voleva subito la Juve. Non ha fatto grandi cose”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, al Corriere Fiorentino è tornato anche sulla cessione di Vlahovic: “Aveva un'altra stagione di contratto. Il procuratore ci ha detto: o lo lasciate andare...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, al Corriere Fiorentino è tornato anche sulla cessione di Vlahovic: “Aveva un'altra stagione di contratto. Il procuratore ci ha detto: o lo lasciate andare o resta fermo un anno e mezzo. Non avevamo altra scelta. Ho provato a parlare con lui, ma lui voleva fermamente andare alla Juventus, subito.

Poi si è presentato a Torino dicendo "ho il Dna della Juve"... Però spiegarlo ai tifosi è difficile. E comunque mi sembra che alla Juventus Vlahovic non abbia ancora fatto grandi cose”.

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