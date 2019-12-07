Commisso su Gattuso: "Mi piace assai, è grintoso. Montella? Le ultime 3 partite non mi sono piaciute"

"E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai". E' il pensiero di Rocco Commisso, president...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2019 17:58

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