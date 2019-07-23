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Commisso: "Sono disgustato dalla Juventus, in Italia ha strapotere e in Europa non vince niente"

: “Federico Chiesa? Io voglio che tutti si divertano, c’è un lavoro forte da fare quando torneranno in Italia. Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l’intenzione c’è e io mantengo la p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 21:28
Commisso: "Sono disgustato dalla Juventus, in Italia ha strapotere e in Europa non vince niente" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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: “Federico Chiesa? Io voglio che tutti si divertano, c’è un lavoro forte da fare quando torneranno in Italia. Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l’intenzione c’è e io mantengo la parola. Quando ho preso la viola, ho preso tutto il team e non solo lui. Cosa dico alla Juve? So che hanno strapotere in Italia, non è buono per il calcio italiano se vince sempre la stessa squadra. Poi quando va in Europa torna a casa senza niente, sono disgustato da questo. Il campionato deve essere più equilibrato e anche noi cercheremo di competere per i piani alti”.

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