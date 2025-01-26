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Commisso si è complimentato con Palladino e con la squadra, il mister ha ringraziato per l'affetto

Commisso si è congratulato con Palladino e coi giocatori, con l'allenatore che ha ringraziato il presidente della Fiorentina per la vicinanza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2025 23:56
Commisso si è complimentato con Palladino e con la squadra, il mister ha ringraziato per l'affetto -
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Importante vittoria per la Fiorentina, che si impone allo stadio Olimpico, sul campo della Lazio, con il risultato finale di 1-2 e scavalca Bologna e Milan, portandosi a -1 dalla Juventus e a -3 dagli stessi biancocelesti. Al termine del match, subito si è fatto sentire il presidente viola Rocco Commisso.

Ecco quanto si legge direttamente dai canali ufficiali della Fiorentina: "A fine partita il Presidente Commisso si è complimentato con il Mister per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera. Il Mister ha voluto ringraziare il Presidente per l'affetto e la vicinanza in queste settimane. Grandi complimenti anche a tutto il gruppo". Lo riporta TMW.

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