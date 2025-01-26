Commisso si è complimentato con Palladino e con la squadra, il mister ha ringraziato per l'affetto

Commisso si è congratulato con Palladino e coi giocatori, con l'allenatore che ha ringraziato il presidente della Fiorentina per la vicinanza

Importante vittoria per la Fiorentina, che si impone allo stadio Olimpico, sul campo della Lazio, con il risultato finale di 1-2 e scavalca Bologna e Milan, portandosi a -1 dalla Juventus e a -3 dagli stessi biancocelesti. Al termine del match, subito si è fatto sentire il presidente viola Rocco Commisso.

Ecco quanto si legge direttamente dai canali ufficiali della Fiorentina: "A fine partita il Presidente Commisso si è complimentato con il Mister per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera. Il Mister ha voluto ringraziare il Presidente per l'affetto e la vicinanza in queste settimane. Grandi complimenti anche a tutto il gruppo". Lo riporta TMW.

MARELLI BOCCIA RAPUANO

https://www.labaroviola.com/marelli-boccia-rapuano-manca-lespulsione-a-pedro-kean-su-rovella-non-e-da-rosso-colpo-fortuito/286311/