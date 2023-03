Commisso: “Sette vittorie di fila in Europa sono un record. Meno critiche e stiamo vicino alla squadra”

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso, ha così parlato dopo la vittoria per 1-o sul Sivasspor: “Sette vittorie di fila in Europa sono un record. I ragazzi hanno sudato, potevano fare minimo tre gol ma va bene così. Ci vediamo la settimana prossima in Turchia. Ai tifosi dico, meno critiche e stiamo vicino alla squadra”.

Infine, conclude: “Adesso torno negli States, ritornerò tra un mese e mezzo. Un saluto a tutti”.