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Commisso: "Ribery? I giovani lo seguono. Juve? Ci sarò ma se andrà male le prossime le guarderò in tv"

Sul mercato viola a La Gazzetta dello Sport Commisso ha aggiunto: "Mai visto Pedro in azione. L'altro giorno in allenamento Ribery ha preso da parte Vlahovic per spiegargli alcune cose. Tutti seguono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 10:26
Commisso: "Ribery? I giovani lo seguono. Juve? Ci sarò ma se andrà male le prossime le guarderò in tv" -
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Sul mercato viola a La Gazzetta dello Sport Commisso ha aggiunto: "Mai visto Pedro in azione. L'altro giorno in allenamento Ribery ha preso da parte Vlahovic per spiegargli alcune cose. Tutti seguono Ribery, la sua carriera parla da sola. Anche per lui come per il Boa è stata determinante la volontà della moglie. Lo stesso vale per me, mentre valutavo lei mi ha detto scegli Firenze, almeno è una bella città. Cosa darei per battere la Juve? Prima o poi una partita la dovremo vincere... I ragazzi devono lavorare in serenità. Tornerò nella gara contro i bianconeri ma se andrà male le prossime le guarderò in tv".

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