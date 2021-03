Commisso potrebbe esonerare Prandelli senza vittoria contro il Parma. Dirigenti non d’accordo

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, in caso di mancata vittoria contro il Parma, Rocco Commisso potrebbe anche decidere di esonerare Cesare Prandelli vista la situazione delicata di classifica. Anche se in casa viola, non sembrano essere arrivati ultimatum al tecnico viola in vista della partita di domenica. I dirigenti della Fiorentina dunque, non sarebbero dello stesso avviso rispetto al presidente che in questo momento si trova negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il ritiro invece, Prandelli, Pradè e la squadra hanno deciso di non farlo di comune accordo.

