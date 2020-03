Commisso dirà ai suoi calciatori di restate alla Fiorentina per una scommessa vincente, sarà la sua chiave per dare fiducia e convinzione ai campioni viola. La volontà del presidente viola è quella di non lasciar partire nessun talento. La battaglia più dura sarà quella di tenere la C3: Chiesa, Castrovilli e Cutrone. A Federico sarà proposto un nuovo contratto esponendogli il progetto futuro poi deciderà il calciatore, se vorrà andarsene il patron viola non si opporrà. Per Cutrone garantisce Pradè mentre Commisso su Castrovilli dice di lasciarlo stare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.