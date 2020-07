Basile: “Commisso non può sbagliare allenatore. Non mi aspetto un big ma va alzato il livello”

“Il progetto della Fiorentina si capirà dalla scelta dell’allenatore – ha detto Massimo Basile, giornalista corrispondente da New York a Radio Bruno Toscana -. Iachini lo conosco ed è un ottimo istruttore di calcio, quando ricorda i numeri della difesa fa capire che considera straordinaria questa stagione e questo deve far pensare. Io mi aspetto una risposta della Fiorentina già il giorno dopo la fine del campionato. Commisso è sentimentalmente colpito da Iachini, ma razionalmente pensa ad altri. Juric piaceva, ma qui negli USA c’erano dubbi, questo è il primo buon anno del tecnico croato. Commisso non può sbagliate allenatore, non mi aspetto un big internazionale ma deve alzare l’asticella”.