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Commisso: "Iniziamo a vedere cose concrete dal comune di Firenze per il nuovo stadio"

Rocco Commisso ha così commentato quanto riferito oggi dal Sindaco Nardella: “Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze. Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un important...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 18:49
Commisso: "Iniziamo a vedere cose concrete dal comune di Firenze per il nuovo stadio" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso ha così commentato quanto riferito oggi dal Sindaco Nardella: “Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze. Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi vuole investire come noi della Fiorentina sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina. Continueremo il nostro dialogo e incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro così che si possa procedere in maniera spedita.”

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