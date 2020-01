Al comune di Firenze è andato in scena l’incontro tra Rocco Commisso e il sindaco Dario Nardella. Presenti anche Joe Barone e l’architetto Casamonti. Queste le parole dopo l’incontro di Rocco Commisso direttamente dal comune:

“L’incontro di oggi è stato positivo perché abbiamo parlato di tanti temi. Voglio fare uno stadio nuovo e a Firenze, dal mio primo giorno qui c’è un rispetto reciproco con la città e con il sindaco. Io però devo fare ciò che è meglio per la Fiorentina. Voglio avere più opzioni, voglio esaminare il bando e i costi. Mi hanno detto che qui le cose in fretta non si possono fare come in America. Mi hanno detto che in meno di due anni mi verrà data la Mercafir ma non sono sicuro di questo.

Sul restyling del Franchi ho visto il sovrintendente Pessina più flessibile, ma voglio capire che cosa si può fare e quando mi darà qualcosa di scritto. I miei tre punti non sono cambiati: fast fast, total control e tempi ragionevoli. Dipendesse da me inizierei domani a costruire ma non è possibile è un po’ il difetto di Firenze questo che non ha posti per fare lo stadio ma anche in altre città funziona cosi”