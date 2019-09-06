Commisso: "Il mio sogno è avere tanti italiani in squadra. Della Lega mi importa poco. Con la Juve..."

Queste le altre parole di Rocco Commisso rilasciate al Corriere Fiorentino: "A Chiesa ho semplicemente detto che non poteva andarsene. Vorrei avere quanti più giocatori italiani possibili in modo che...

Queste le altre parole di Rocco Commisso rilasciate al Corriere Fiorentino: "A Chiesa ho semplicemente detto che non poteva andarsene. Vorrei avere quanti più giocatori italiani possibili in modo che essi possano far parte della Nazionale. La mia nemica è la Germania, dobbiamo essere sempre avanti a loro. Barone mi ha detto che in Lega è un gran casino ma per me non è molto importante anche se un giorno ci andrò. Preferisco venire a guardare i miei calciatori. Voglio continuare a dare sostegno a Montella, con il Napoli mi aspettavo una partita peggiore mentre con il Genoa migliore ma vediamo come andrà. Ai tifosi in vista di Fiorentina-Juve dico vinciamo e basta. Fate i bravi e niente "Juve Merda".