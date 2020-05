“Il calcio mi manca tantissimo, sopratutto la nostra squadra, la Fiorentina – ha detto Rocco Commisso a Radio Bruno – spero di tornare a giocare il prima possibile. Forse riusciremo ad allenarci dal 18 maggio. Sento Barone spesso, ma prima di questo periodo parlavamo molto di più”.

Sulla ripartenza del campionato…

“Non controllo io la politica, noi vogliamo riprendere il campionato perchè il calcio è un’industria ovviamente nel rispetto della salute. Dobbiamo però pensare anche al prossimo campionato”.

Un canale dedicato alla Fiorentina su Sky?

“Sì, bisognerebbe farlo anche se finora abbiamo avute altre cose, questa comunque resta un’idea che vorremmo concretizzare”.

Accordo sul taglio degli stipendi?

“Per ora non c’è, spero si possa trovare perchè i calciatori devono aiutare le società”.

Il mio acquisto della Fiorentina?

“Affare di cuore ma non si possono perdere decine di milioni di euro, bisogna andare avanti con positività, stiamo lavorando per costruire una squadra più forte di quella che abbiamo”.

Abbonati?

“Sul rimborso si può fare qualcosa, non sappiamo ancora se si potrà riportare a giugno o meno”.

Firenze? E lo stadio?

“Mi manca tutto della città spero di poter tornare presto ma sono anziano e non posso permettermi di ammalarmi. Nardella lo ringrazio per le sue dichiarazioni sulla legge per gli stadi, sarebbe importantissimo cambiare questa legge per l’Italia, il calcio è un’azienda, serve crescere e portare la Fiorentina in alto nei prossimi anni”.

Iachini? Chiesa? Il suo rinnovo?

“Giusto puntare su chi conosco ma bisogna vedere come finirà la stagione, se non si ricomincia voglio tenere Iachini. Abbiamo uno splendido rapporto con la famiglia Chiesa ma se il ragazzo vuole andare basta che porti la giusta cifra, ci sono comunque possibilità che resti in viola. La sua valutazione è cambiata. Non ho ancora offerto niente a Chiesa, è una fake news. Ci sono tanti calciatori che hanno visto le nostre ambizioni, se mi daranno l’opportunità di investire arriveremo dove voglio io”.

Se Chiesa andrà alla Juve?

“È un club come un altro, se vuole andare devo accontentarlo e fare la miglior cosa per la mia squadra, su di lui ci sono tanti altri club europei”.

La maglia n°10?

“Ha una grande tradizione, vediamo se troveremo un calciatore in grado di indossarla, sarebbe bello se l’avesse Castrovilli”.

“Penso che la Fiorentina sia rispettata all’estero anche Barone e Pradè stanno lavorando per riportarla dove merita”.