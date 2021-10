Commisso e Nardella cercano una nuova intesa: suoneranno insieme per raccogliere fondi per Firenze

Una serata per raccogliere fondi da destinare alla città di Firenze. Con due concertisti d’eccezione, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, accomunati dalla grande passione per la musica. La notizia la dà proprio Nardella. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

